新冠肺炎：內地本輪疫情高峰已過 當局嚴打哄抬防疫品物價

新冠肺炎在全球爆發，惟中國內地的疫情已經逐漸緩和。國務院聯防聯控機制周四（12日）召開記者會，國家衞健委新聞發言人米鋒指出，目前湖北省除武漢外，所有城市已連續一周無新增確診病例，內地本輪疫情流行高峰已經過去，疫情總體保持在較低水平。

市監總局執法稽查局局長楊紅燦表示，在近一個月打擊非法製售口罩等防護用品的行動中，共出動了700萬人，檢查經營者897.5萬戶，查獲有問題口罩8066萬個、有問題防護用品一批，其中消毒水37萬件，累計查辦非法製售口罩等防護用品案件2.7萬宗，罰款達2.3億元人民幣（約2.61億港元）。

市監總局價監競爭局巡視員陳志江表示，口罩和紅外線體溫探測器是開工開市的必備用品，但有不法商人故意哄抬口罩原材料熔噴布和紅外線體溫探測器價格，他表示該種行為一經發現，會嚴厲追究刑事責任，持續震懾不法經營者。

陳志江表示，目前已經查辦了一批哄抬紅外線體溫探測器價格典型案件，並將250多宗查處的哄抬價格案件移送公安機關追究刑事責任。

國家藥監局藥品監管司司長袁林表示，截至周三（11日）當局已先後應急審批了16個新冠病毒檢測試劑，包括10個核酸檢測試劑、6個抗體檢測試劑，其中，核酸檢測試劑的日產能已經達到近260萬人份，抗體檢測試劑的日產能已接近100萬人份。