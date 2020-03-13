新冠肺炎：市動植物園今日開放　市民需提前網上預約

內地新冠疫情逐漸緩和，上海市動物園、植物園周四（12日）公布，周五（13日）正式開放。其中動物園的開放時間為上午8時至下午5時，但園內不得同時逗留超過1.5萬人，而全日不得超過3萬人次入園；辰山植物園只可提前在網上購票，且不能購買即日門票，每日限發售1萬張；上海植物園同樣需要提前在網上預約，並只開放一個出入口。

通告指出，疫情期間動物展區兩棲爬行館、進入式鳥園、兒童動物園、鄉土動物區獾類和果子貍展區、水生動物展區、室內展館科學教育館會暫時關閉；園內餐飲、遊樂設施及旅遊巴士暫停營業，直至另行張貼告示。

辰山植物園區實行無接觸式網絡實名制預約購票模式入園，同時在疫情防控期間，園內展覽溫室、熱帶植物體驗館、礦坑浮橋、兒童植物園、遊船、4D影院等暫停開放。遊客可通過上海辰山植物園微信公眾號、官網、美團、攜程等電商平台線上預約購票。

上海植物園的開放時間為上午7時至下午4時，游客需要由龍吳路上的入口出進入園區，游客在入園時需配合工作人員進行體溫測量，遊園時全程佩戴口罩，嚴禁聚集、聚會、聚餐，確保遊園安全。