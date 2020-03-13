美國打壓華駐美記者　中國記協發文譴責

美國近年打壓中國駐美媒體和記者的行動遂漸升級，中華全國新聞工作者協會（中國記協）周四（12日）在官網發布通告，批評美國一系列針對中國駐美媒體和記者的措施，具打壓和歧視性，充分暴露美方所謂的「新聞自由」是赤裸裸的「雙重標準」和霸凌行徑。

通告指出，美方自前年起刁難中國記者的簽證申請，隨意增加申請材料，包括社交媒體帳號、過去15年出境記錄、單位在美註冊訊息等資料；又以行政審查為由延長簽證審批，至今已有30多名中方記者遭無限期拖延甚至拒簽；其中9人離美後無法再次入境，部分記者的護照亦仍未退還，充分反映對中國記者採取歧視性政策。

此外，中國記協斥責美方限制中國記者在當地採訪，以「外國代理人」等理由，拒絕記者申請美國會記者證件，包括如要求記者定期向白宮提交僱傭證明、將記者移出活動邀請郵件的發送名單，導致在美採訪變得困難。

中國記協指出，上述舉動嚴重侵犯中國新聞工作者正常合法的海外新聞報道權益，嚴重損害中國媒體和新聞工作者的聲譽，該會對此強烈譴責和堅決反對，呼籲美方停止基於冷戰思維和意識形態偏見的政治打壓，切實糾正及保障有關記者及媒體的合法權益。

據了解，2018年底，美司法部將中國國際電視台（CGTN）北美分台登記為「外國代理人」。今年2月，美國務院將新華社等5間中國媒體駐美機構作為「外國使團」列管，要求提交工作人員、所擁有不動產等訊息；另在周五（13日）上述媒體駐美的中國籍員工數量削減60人。