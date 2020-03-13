兩周5次到商店外便溺　男子：公廁太臭

海南省瓊海市嘉積鎮一家商店老闆日前報警稱，兩周之內先後5次有人半夜在其店外同一位置大便，經翻查閉路電視畫面，發現是同一人所為。警員於是在現場埋伏，周日（8日）凌晨成功逮獲該名當街便溺的男子。

瓊海市公安局城南派出所警員稱，上周四（5日）接獲家住瓊海市嘉積鎮嘉潭路的陳先生報案，指有人多次在其商店門外便溺。據陳先生店外閉路電視拍到的畫面，該人每次都選凌晨2時至3時左右騎電動車到店外，先四下張望，確定無人後便脫下褲子大便。陳先生強調自己與人無仇無怨，不明為何發生這種事。

由於事件發生在半夜，畫面無法清楚看到該人的容貌，警方決定以守株待兔的方式等該人自投羅網。周日凌晨3時許，該名男子再次出現在店外，警員趁其打算脫褲時將其逮捕，這時才發現對方是一名青年。

22歲的盧姓男子向警方承認商店外多次發現大便都是他一人所為。他表示近期幫父母到南門市場賣菜，凌晨潭門的住所出發，當經過陳先生的商店，由於店外停泊的車輛能擋住視線，他便選擇在該處方便。至於為何不前往附近的公廁解決，盧男直嫌「公廁太臭了」。盧男承認不認識陳先生，雙方也沒矛盾。由於其行為已構成尋釁滋事，警方給其行政拘留15日的處罰。