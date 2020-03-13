新冠肺炎：逾百居民不滿菜價高　晚上聚集屋苑抗議

湖北考感市因爆發新冠肺炎疫情，多個社區實施封閉管制措施。該市２屋苑的物業公司推出代購服務，為居民配送生活物資；有業主因菜價昂貴，遂聯繫商家到當地售賣平價蔬菜，卻遭物業阻止並報警，導致逾百名居民不滿，周四（12日）晚在街上聚集抗議。

事發於考感應城市的海山屋苑，居民因物資供應問題在籃球場聚集，引起社會關注。據內媒報道，一名程姓業主以「愛心菜」名義，聯繫商家售賣蔬菜，但物業疑因不滿被斷財路而舉報；警員接報到場拘捕有關人士，結果引來大批戴着口罩的居民攔截，要求警方放人。

事件持續發酵，據應城市委就事件回應，指防控巡邏隊當晚趕赴現場處置時，導致居民圍觀，有關領導得悉事件後，已迅速趕至現場處置，屋苑至晚上8時已恢復正常。

針對居民反映的物價問題，應城市委深夜召開常委會議，對該區的防控及市場保供服務再次部署。該市決定，增加保供市場主體，通過引入競爭機制全面降低主要生活物資價格，同時政府補貼參與保供的市場主體，降低其營運成本。此外，市委亦將成立工作專班，從生產基地採購愛心菜，直供城鄉居民。