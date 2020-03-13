投資大陸養雞代售　台詐騙集團吸金近8.9億新台幣

台灣高雄地檢署偵辦一宗非法集資案，一個以謝姓、朱姓男子為首的詐騙集團，推出各種投資方案，包括宣稱在大陸代養及代售雞隻，3年來共騙近8.9億元（新台幣，下同，約2.3億港元），初步估計受害者多達1000多人。檢方目前已逮捕朱男等3人，至於謝男則在逃被通緝。

檢方表示，謝男為該涉嫌從事非法集資的「萬大吉集團」首席財務長，朱男則為該集團旗下一間科技公司的實際負責人。兩人涉嫌與集團執行副總經理李男、財務長張女及該集團旗下相關公司負責人許男等人，自2016年9月起，以該集團旗下農業科技及相關公司名義，推出在大陸地區的雞隻代養代售、教育基金、數碼家庭產品、智能雲耳機等投資方案，標榜投資回報每年由6%至超過56%。

其中，該集團宣稱投資3萬元（約7900港元），便能購買大陸一處雞場的80隻雞，首3個月可領1000元（約260港元）管理費，其後雞開始生蛋每月可領2700元（約710港元），到最後第17個月出售母雞再賺1.6萬元（約4200港元），連本帶利共收回約5.4萬元（約1.4萬港元）。

但從去年起陸續有投資者因收不到利息提出檢舉，高雄地檢署與調查局南機站組成專案小組聯合偵辦，自去年10月至今年3月共三次搜查多處地點，先後傳喚、拘提被告和證人共28人到案。訊後，聲請羈押禁見朱男、許男和張女3人獲准，另3人則獲准保釋。