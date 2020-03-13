新冠肺炎：首現公羹公筷標準　網民批離地

為阻斷新冠病毒傳播，內地專家呼籲市民不論在家還是在外食飯，都應該使用公筷公羹。江蘇泰州周一（9日）推出全國首個使用標準，對公筷公羹的材料、顏色、長度、擺放位置、使用方法等作出明確規範，更提倡即使在家吃飯也人人一份，卻被質疑「不現實」。

根據標準中，使用公筷公羹的人數規定為「兩人以上」。而在3月6日世界中餐業聯合會就公筷制所作的定義，則為「中餐公宴場合，使用公用的筷子或羹子、叉子分菜」。新京報記者隨機訪問，多數人認為後者更合理，因為在人數較多的宴會上，有機會與不太熟悉的人一起就餐，這時有必要用公筷公羹。也有人認為，「兩人以上」就使用公羹公筷的規定只適合特殊情況，例如有人患感冒，「否則有點不太現實」。

規定又提出，食肆應按就餐人數擺放公羹公筷。根據世界中餐業聯合會的相關規範，4至6位的長方餐桌擺放2套公羹公筷，8至12位的圓桌則放4套。有規模較小的餐飲企業表示，公筷公羹制實行起來有困難；而有消費者則稱，實行公筷公羹制，不應以人數為標準，還應該考慮「吃甚麼」。

這標準的最大爭議，還是要求家庭用餐也使用公筷公羹。網民指出，「我們一家五口人，要是按照這個標準，吃一頓飯就要有10雙筷子，想想好可怕」、「我都能想像，我家小餐桌上筷子亂飛的樣子」。