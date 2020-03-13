新冠肺炎：研究指亞裔男患者比例高　或與吸煙有關

近日中外學者研究相繼發現男性感染新冠肺炎比例高於女性，且男性患者死亡率更高。醫學期刊《刺針》周三（11日）發表美國學者的文章中稱，新冠肺炎存在性別差異，或與中國男性吸煙習慣有關。

來自美國加州洛杉磯大學醫學院麻醉與分子學系女教授Hua Cai，在題為《新冠肺炎患者的性別差異和吸煙傾向》的通訊文章中指出，一項使用單細胞測序的研究發現，血管緊張素轉化酶2（ACE2）的表現在亞洲男性中更為主要，或是亞洲患者中男性感染率高於女性的原因。據知，新冠病毒是通過刺突糖蛋白（S蛋白）與宿主細胞ACE2結合，從而入侵細胞，引起組織損傷。

研究又顯示，亞裔吸煙者的ACE2表現明顯高於不吸煙者。她認為，新冠肺炎在中國患者中的性別差異表現，可能與中國男性吸煙率較女性高有關。早前英國諾丁漢大學呼吸系統疾病專家詹金斯（Gisli Jenkins）也指出，吸煙者患上新冠肺炎的風險較非吸煙者高，此外吸煙比例和疾病嚴重程度或存在關聯。

2月10日，中國和美國研究人員在醫學平台medRxiv發表文章指，從8866宗新冠肺炎報告病例分析發現，確診男患者佔55%，而在重症患者中男性更佔61.5%。在死亡率方面，男患者約為4.45%，女患者則為1.25%，可見男性死亡率為女性的3倍。