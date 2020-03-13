新冠肺炎：澳洲政府建議下周一起取消500人以上集會

澳洲確診新冠肺炎的人數已超過150宗，其中新南威爾士省急增至92宗；當地衞生官員要求採取進一步措施應對。總理莫里森周五（13日）宣布，建議下周一（16日）起取消500人以上的非必要大型集會，作為預防措施，但不包括學校和公共交通工具等。

澳洲政府理事會（COAG）周五召開會議，莫里森等多名領導人及衞生官員出席，首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）要求政府取消大型集會，阻止疫情擴散。莫里森其後舉行記者會，建議下周一起取消500人以上的集會，形容這是「早期的行動以防萬一」，並非強制性。

但莫里森表示，國會暫時不會取消會議，稱：「國會是必須的，上學和工作都是必須的，大學講課、業務營運、帶孩子上學，這些活動都會繼續。」他呼籲民眾保持冷靜，如常生活，但重要的是要有以防萬一的常識，以盡可能有效的方法預防病毒擴散。他稱，自己周六（14日）仍會按計劃觀看球賽，又稱下周會有更多措施出台。

莫里森指出，醫學界看到愈來愈多的迹象，顯示新冠病毒在澳洲社區更廣泛地傳播，呼籲所有國民慎重考慮有否必要前往海外；目前外遊警示為第二高的第三級（三思外遊必要）。他指出，從疫情嚴峻國家入境的人數已減至非常低，但當局認為不能完全關閉邊境，因為對情況影響不大，而且也不能阻止民眾回國。