殲31新機身塗裝曝光　或成航母艦載機

中國第二款自行研製的殲31隱形戰機（又稱FC31鶻鷹），曾經在第十屆珠海航展上亮相，目前仍處於研制測試階段。近日網上曝光一張疑似該機試飛照片，顯示該機換上了類似美國F22隱形戰機的灰色迷彩塗裝。分析認為，這預示該款機可能獲海軍訂購，更可能成為首艘國產航母山東艦的艦載機。

根據中航工業披露的數據，殲31實用升限1.6萬米，最高飛行速度每小時1400公里，最大起飛重量28噸，作戰半徑1250公里，腹部主彈艙可掛載國產新型中距離導彈，或掛載超音速反艦、反輻射導彈，中遠程超音速空對地導彈等。由於該機外形尺寸較小，因此有可能成為航母艦載機，惟該機目前最缺乏先進的引擎。殲31目前所採用的兩台俄制RD93引擎，並非世界最先進之列，兩台引擎的推力總和甚至不及美國F35戰機一台引擎。

據了解，殲31是由中航工業旗下瀋陽飛機工業自籌資金項目研發，所以很多配套的設備都應慳則慳，跟獲國家撥款的殲20可說差天共地。儘管目前該機的處境尷尬，但有軍事迷認為，解放軍擁有兩款隱形戰機比較好，就像美軍同時擁有F22A和F35一樣，前者空戰能力較佳，後者優勢則在對地戰力上。