新冠肺炎：60%中小企復工　防疫物資仍不足

國務院聯防聯控機制周五（13日）召開新聞發布會，工業和信息化部副部長辛國斌指，除湖北外，內地各省市規模以上工業企業平均開工率已超過95%，中小企開工率約60%，但國際疫情蔓延對內地復工復產帶來不確定性；防疫物資供給依然存在缺口，例如企業復工復產面臨的口罩、消毒用品等需求問題。

辛國斌表示，雖然企業人員平均復工率約為80%，但仍面臨人員物流不暢、中小企業現金流短缺、防疫物資不足、上下游企業復工復產不同步，以及產業鏈整體運轉效率不高等問題。雖然防疫物資產能產量已大幅度提升，但面對復工復產帶來的巨量需求，供給依然不足。

為協助中小微企復工復產及發展，銀保監會將實施多項政策，例如對1月25日以來到期的貸款實施臨時性延遲還本付息安排，受益對象包括貨車、的士司機等，或收費公路免費通行期間有關經營主體的金融債務。若存在還本付息困難，銀行亦可視乎情況給予延緩付息、本金展期或續貸等，對部分恢復周期較長的中小微企業，雙方可協商更長的延期安排。

銀保監會將要求銀行對民營小微企業的支持「量增價降」，同時研究考核首貸率，令更多企業能從銀行獲得融資；目前已要求5家國有大型銀行，今年上半年普惠性小微企業貸款餘額同比增速要力爭不低於30%，政策性銀行將增加3500億元人民幣（約3965億港元）專項信貸額度，以優惠利率向民營、中小微企業發放。