新冠肺炎：美籍台男確診　政府紓困特別預算獲通過

台灣中央流行疫情指揮中心周五（13日）召開記者會，公布當地再增添一宗確診個案，患者為台中一名50多歲美國籍男性，目前於負壓隔離病房接受治療。至今台灣新冠肺炎確診病例數增至50宗。

指揮中心稱，患者曾於上月24日接待4名赴台的美國友人，均為夫婦關係，其中一人當日出現打冷顫、咳嗽、疲倦症狀。各人同月26日離境，隨後2人先後出現相同症狀及呼吸道症狀；其中一對夫婦在美國的家人周二（10日）確診感染新冠肺炎。

此案患者於自上月27日陸續出現畏寒、咳嗽及發燒症狀，上周六（7日）就醫後住院，周二由醫院採檢通報，至周五確診。依照發病前暴露史，研判他遭美國友人感染的可能性較高。指揮中心目前初步掌握與病人有接觸者共64人，將持續追蹤，後續將進一步調查患者的美籍友人在台灣的活動軌迹。

另於周五，台立法院會三讀通過政行院提出針對疫情的防治及紓困振興特別預算，金額達600億元新台幣（約157億港元）。立法院院長游錫堃在預算通過後透過Facebook發文表示，盼今後防疫工作更順利，紓困振興能盡速上路。據知這份預算除部分用於防治經費，更大部分是用來協助受疫情衝擊的內需型產業、製造業、觀光及運輸業、農漁業、藝文展演，以及原住民族與客家產業等。