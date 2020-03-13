新冠肺炎：未隔離即被趕　方艙醫院義工淪人球

隨着內地新冠疫情稍緩，武漢市16間方艙醫院日前已完成歷史使命，全部關門休艙。根據安排，醫院志願工作者均需接受14天集中隔離，但有在漢陽體校方艙醫院工作的志願者爆料，休艙後被要求「立即回家」，但被社區拒絕進入，又無法入住酒店，變成無家可歸。武漢市漢陽區委宣傳部周四（12日）就事件回應稱，已督促僱用志願者的保安公司提供食宿保障。

據知，該批志願者是區政府透過武漢華盾保安服務有限公司（下稱華盾）招聘，共約50人。部分武漢當地人收到回家通知後返回所在小區，卻被拒諸門外，原因是擔心他們會感染家人和區內居民。他們於是返回酒店，卻被催促離開。

志願者王女士稱，曾向方艙醫院防控指揮部的工作人員求助，卻被要求與華盾直接溝通，對方指志願者沒有進入方艙醫院工作，已算完成自我隔離。但王女士認為，雖然沒有進艙，自己卻一直在污染區工作。另有負責協助患者出院的保安員張先生也稱，雖然只在艙外工作，但仍有受感染的風險。

內媒發現，由政府直接招募的志願者休艙會隔離14天，期間需接受病毒核酸檢測和照CT。一些由代理招募的志願者，則獲安排暫住酒店繼續隔離，期間每天可獲300元人民幣（約340港元）津貼。內媒記者其後聯絡華盾郭姓經理，對方稱已落實政府要求，由政府提供資金支持，安排工作人員隔離期間的食宿。