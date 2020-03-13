新冠肺炎：疫情蔓延影響外貿　進出口總額跌9.6%

新冠肺炎疫情全球蔓延，國務院聯防聯控機制周五（13日）召開例行記者會，會上提及商務部在疫情影響下，穩外貿穩外資工作。商務部外貿司司長李興乾表示，受到疫情影響、全國性的停工、物流運輸不暢，導致中國今年1月和2月的外貿進出口總額下降9.6%，總額為4.12萬億人民幣（約4.75萬億港元）。

李興乾指出，目前中國很多外貿企業已經面臨了資金短缺的問題，加上疫情在全球蔓延，短時間內外貿壓力依然很大，商務部會推出3方面措施，緩解外貿企業資金壓力。首先會擴大信貸投放，讓企業以優惠的利率加快復工復產；中小微外貿企業，可以臨時性延期還本付息，還款期可延期至今年6月30日；對疫情影響較大的企業融資，啟動快速評審通道，幫助受困的外貿企業盡快拿到資金。

李興乾又表示，中國對各國人民在疫情遭遇的困難和壓力感同身受，當局將積極支持醫療物資出口，中方樂見出口企業組織口罩等醫療物資對外供應，以實際行動為全球防疫作出應有貢獻。

李興乾提及，今年春季廣交會的籌備工作正按計劃有序進行，商務部、廣東省將繼續做好準備工作。他強調，中國始終是全球企業的投資熱點，在當前的國際市場風雲變幻，再次表明中國可能是世界上投資避險的最佳區域。

商務部外資司司長宗長青會上表示，會進一步修訂外商投資准入負面清單；他強調，此次修訂將堅持兩個負面清單修訂只減不增、重點加大服務業對外開放的力度、更好地滿足群眾日益多元化的消費需求等。