新冠肺炎：多市逐步解封　市民可憑綠碼在省內通行

內地新冠肺炎疫情緩和，湖北省新冠肺炎防控指揮部周四（12日）下發《通知》，指在實施嚴格離（武）漢離鄂（湖北）通道管控下，開始分區分級控制人員車輛出行，低、中風險地區的市民可以憑健康碼「綠碼」在省內流動；而除武漢市以外的高風險區域，市民可憑綠碼在省內「點對點」通行。

據悉，湖北省今日至少有宜昌市、襄陽市、黃岡市、黃石市等9市，先後發通告，指允許有序復工復產、人員流動。《通知》中表示低、中風險地區的省內客運航班、列車、汽車、客輪以及城市公交，可以在做好防疫的前提下逐步有序恢復，但在經過高風險地區時，不得上落客；而武漢及其他高風險地區的客運交通繼續停運。

另外，武漢市依然需繼續實行嚴格的離漢通道管控措施，做好援鄂醫療隊、國家部委援鄂人員、防疫重點工程援建人員以及國外及港澳台人員的離漢服務。援鄂醫療隊離漢，要由援鄂醫療隊前線指揮部向省指揮部提出返程申請。

而國家部委援鄂人員及防疫重點工程援建人員離漢，非返京人員由受援單位或對口行業主管部門向省指揮部提出申請；返京人員需要按照首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制辦理。