「屏東王」毒品案偵結起訴　地檢署求刑15年

台灣台東縣警方農曆新年前瓦解跨國販毒集團，拘捕台灣三大毒梟之一、自稱「屏東王」的林孝道及10名同黨，檢獲100塊重110公斤的海洛英磚，市值逾15億元新台幣（約3.88億港元）。案件近日由台東地檢署偵結並起訴，檢方認為林孝道自白且供出其他共犯可減刑，具體求刑15年。

台東地檢署指出，此案查扣的毒品數量是台灣歷年罕見，建請法院量處重刑；但林孝道因自白且供出其他共犯，依法可減刑，故建請判處於減刑後的最重刑度有期徒刑15年，至於其餘共犯則分別被求處無期徒刑至有期徒刑13年。

檢警表示，林孝道擁有龐大船隊，日本、菲律賓、東南亞等地都有他的船隊，擁有船隻8至9艘，據點遍布全球，甚至還曾從南美洲運送可卡因到澳洲。不但從金三角走私毒品，更勾結菲律賓南部的反政府武裝組織。

據了解，早年有意從政的林孝道曾表態參選屏東縣議員，並豪言當選議長，結果未能如願，其後成為毒販，但20多年來一直逍遙法外。林孝道落網後聲稱，曾與菲律賓總統杜特爾特關係很好，但很來反目成仇，杜特爾特更視他為眼中釘，只要林一到馬尼拉就會被槍斃。