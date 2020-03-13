新冠肺炎︰省政府刪病毒損傷睾丸文章　知情人指研究仍在做

新冠肺炎持續在全球擴散。湖北省政府周四（12日）在官網刊發華中科技大學同濟醫院的研軌，指在理論上感染新冠病毒可能造成睾丸損傷，引起輿論關注。研究文章隨後遭刪除，惟內地傳媒採訪同濟醫院相關人士指，有關研究在理論上是有依據的，文章主要為提醒患者治愈後檢查，相關研究還在繼續進行。

同濟醫院相關人士指出，研究文章已講得很清楚，新冠病毒感染可能造成睾丸損傷「理論上是有依據的」，研究仍在進行當中，暫時未發現有治愈患者存在睾丸損傷問題，惟發文是為提醒患者治愈後接受生育檢查。

據報道，兩名來自美國國立衞生研究院的下屬研究所的作者，上月亦曾在預印本網站Preprints上發表論文，指新冠病毒感染可能會使具有靶點的細，與生殖相關的功能被抑制，從而導致無法製造精子，惟有關論文尚未經同行評議，也未在正式期刊上發表。

另外，北京大學醫學部祁麗花、遲曉春等在2007年1月30日曾在學術期刊《基礎醫學與臨床》發表論文《SARS男性患者睾丸組織的病理改變》，指沙士病毒會導致男性患者併發睾丸炎；祁麗花、遲曉春同年2月25日再於《解剖學雜誌》發表論文，指沙士病毒導致睾丸炎是多因素共同參與的結果，而病毒引起自身免疫性損傷可能是主要原因之一。