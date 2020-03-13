趙克志︰加強新疆反恐維穩管控　清理網上涉恐有害訊息

國家反恐怖工作領導小組會議暨全國反恐怖工作電視電話會議周五（13日）在北京召開，中國國務委員、國家反恐怖工作領導小組組長、公安部部長趙克志指出，中央高度重視反恐怖工作，堅持「凡恐必打、露頭就打、打防結合、標本兼治」，強調要強化責任擔當、積極主動作為，紮實抓好反恐怖工作。

趙克志指出，當前中國反恐怖鬥爭面臨的形勢仍然嚴峻複雜，要切實把反恐防恐各項措施抓實抓細抓落地，強化情報訊息蒐集分析和研判預警，繼續深化嚴打暴恐活動專項行動，全面清理網上涉恐有害訊息，築牢口岸邊境防控防線，堅持關口前移、源頭治理，加強新疆反恐維穩社會面管控常態化機制建設，最大限度剷除暴恐活動孳生的土壤。

趙克志要求，健全完善反恐怖工作體制機制，加快研究制訂重點領域反恐怖防範標準，加強反恐怖應急處置能力建設，加強對全社會的反恐怖宣傳教育，深化反恐怖國際合作，務實推進與有關國家的雙邊合作和上合組織框架內的反恐交流合作；要嚴格落實反恐怖工作責任，嚴防發生暴力恐怖和個人極端暴力案事件。