妻子放高利貸　市公安局前副局長當保護傘遭雙開

四川省德陽市紀委監委周五（13日）通報，德陽市公安局前副局長、前調研員武斌因涉黑惡勢力保護傘被雙開。通報中指出，武斌在任公安局副局長期間，放縱妻子長期向涉黑人員出借資金，獲得高額回報；縱容涉黑勢力開設賭場。

通報中指出，武斌長期違規收受管理服務對象的禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排；違規干預官員選拔任用工作；違規從事營利活動，通過民間借貸獲取大額回報；縱容涉黑涉惡活動，充當保護傘；打探案情，違規干預和插手司法活動；對配偶失管失教，放任縱容配偶長期向涉黑人員出借巨額資金獲取高額回報；利用職務上的便利，為他人謀取利益並收受財物，數額巨大。

值得一提的是，武斌的同事、同期、德陽市公安局前副局長肖敏去年12月，亦因涉黑涉惡腐敗和保護傘問題下台。肖敏與武斌共事長達35年，期間在任德陽市公安局旌陽區分局局長期間，利用職務上的便利，為涉黑人員開設賭博性質的遊戲廳充當保護傘，共收現金58萬元（人民幣，下同，約65.6萬港元），被法院判囚5年，並處罰金50萬元（約56.5萬港元），以及追繳違法所得。