以公安分局前副局長為首 涉黑組織70人被起訴

內地傳媒周五（13日）引述消息指，以海南海口市公安局秀英分局前副局長陳先福為首的涉黑涉惡犯罪團夥案件，已由海南省人民檢察院第一分院偵結，並向海南省第一中級人民法院提起公訴。70名被告分別被控組織、領導、參加黑社會性質組織、故意傷害、尋釁滋事等16項罪名。

起訴書指控，陳先福在2007年至2019年間，先後糾集陳先照、陳先光等人，以暴力、威脅等手段在海口市石山鎮為非作歹，逐步形成以陳先福為領導者的黑社會性質組織，嚴重破壞當地社會秩序。

另據海南省紀委早前通報的偵辦情況，海南省公安廳2018年11月21日接獲關於陳先福涉黑涉惡問題的《實名舉報信》後，公安廳掃黑辦立即成立核查組展開調查；經查，以陳先福為首的涉黑涉惡犯罪團夥自2006年以來，長期以暴力手段稱霸一方，涉嫌非法採礦、故意傷害，甚至販賣毒品等罪行；至去年4月1日，警方展開收網行動，拘捕陳先福等31人。

陳先福曾擔任海口市公安局秀英分局前副局長，分管刑偵，惟及後主動辭職。他與陳先照、陳先光為兄弟關係，其他被告多為同村鄰居。辦案民警透露，陳先福被捕時正與他人吃飯，眼見警員進入飯店包廂，瞬間明白警員來意，坦言希望警方善待曾經的戰友。