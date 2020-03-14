廢物堆中檢遺棄炮彈　男子帶到派出所惹虛驚

廣東佛山市禪城公安環市派出所周三（11日）中午走進一名滿頭大汗的男子，雙手捧着一個膠袋。之後男子走到櫃台將膠袋打開，竟是2枚炮彈，令值班警員大驚，立即將炮彈拿到空地，再召來專業人員前來拆彈。

將炮彈帶到派出所的宋先生表示，平時在魁奇路一帶從事買賣回收物。當天在魁奇路一個廢品收購站附近翻找廢品時，發現經常該電視劇集中出現的舊式炮彈。由於不知道如何處置，宋先生第一時間想起交給公安機關，於是急忙用膠袋裝起炮彈便拿到最就近的環市派出所。

拆彈人員到場後立即進行檢查，初步判斷，2枚炮彈為昔日遺留的迫擊炮訓練彈，由於歷史久遠，彈體內的引信和底火已不存在，炮彈難以引爆。事後已將炮彈安全送離，以便進一步銷毀。

禪城公安相關負責人表示，廢棄和遺失的炸彈存在未知的危險，市民發現後千萬自行處置，更不應帶回家收藏。像宋先生將炮彈親自送到派出所的處置方式也不妥當，市民在日常生活和工作中如發現疑似廢舊炮彈等危險物品，不應擅自搬動、拆解或運輸，而應退到適當距離，立即撥電向公安機關報告，同時警示他人切勿靠近，直至專業人員到場處置。