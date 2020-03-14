新冠肺炎：缺康復證明惹外孫憂慮　八旬婦出院一度遭拒入門

新冠肺炎疫情持續，湖北武漢一名80多歲的老婦日前被認為「康復出院」，被江岸區後湖街道工作人員送回家，卻被老人的外孫夫婦拒絕，更加發生肢體衝突。事後外孫事後解釋，其已有7名家人受感染，事發時接送人員沒有提供外婆康復證明，他當下才會拒絕接收。

事發於本月3日，老婦的外孫鄧先生和其妻強烈要求街道工作人員提供相關材料，證明外婆符合條件回家，惟對方卻未能提供，繼而發生衝突。當時工作人員怒罵他們一家是「白眼狼」，而怒不可遏的鄧妻更打破工作人員的額頭，最後驚動警方介入調查。

鄧先生周四（12日）向內媒解釋，包括他父母在內的多名親人都先後確診感染新冠肺炎，他和妻子實在處於極度恐慌中，才如此在意外婆是否符合被送回家的政策，他承認妻子打人不對，但同時也質疑有關部門到現在還不向他證實外婆到底是疑似還是確診病例。

鄧先生進一步強調，妻子和兩個女兒已回了娘家，現在是由他來照顧外婆，他同時會注意自我保護。至於被誤解是「白眼狼」一事，他表示不以為然，現在只希望能平安度過這場劫難。