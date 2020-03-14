深圳旅館外牆破穿　清拆單位稱建築太近致誤損

深圳郭女士在寶安區石岩街經營的一家商務旅館，近日建築外牆穿了一個大洞。由於現場附近正進行徵地拆遷工程，事件引發強拆質疑。負責工的單位其後解釋，施工隊在拆除附近房屋時，不慎拆毀旅館建築的外牆。

郭女士的旅館自去年12月起停業至今，她清楚記得，周日（8日）旅館外牆被拆前一天，她和丈夫原計劃重新開業，因此在旅館內清潔了半天。清拆進行期間，郭女士感到建築物在震，已擔心工程離旅館太近，連玻璃都震碎。誰知翌日回到旅館，竟發現2至4樓近後樓梯的外牆穿了一個約10乘2米的大洞，散落的牆轉更把防煙門堵塞。

郭女士的旅館所在大廈，位於石岩街道北環路與田心大道交匯處，門外正是地鐵6號線。她當初看準地鐵沿線商機，租了大廈3層創業。但後來隨着6號線伸延，並進行徵地和拆遷，旅客愈來愈少。

去年8月，地鐵13號線公告徵拆範圍公示，旅館所在建築也在徵收之列，郭女士曾主動聯絡石岩街道和石岩街道三大項目現場聯合指揮部（下稱指揮部）協商賠償不果。在旅館外牆被拆之前，她曾收到指揮部短訊通知稱，大廈業主已跟政府部門簽訂了徵收補償協議，要求郭女士及時騰空房屋，但後來證實大廈業主因不滿補償金額，故未動筆簽約，這點其後也獲石岩街道辦工作人員證實。

事發後，13號線項目部清拆組試圖跟郭女士協調搬遷補償事宜，惟至今未達成協議。指揮部則表示，旅館建築所在片區應在4月10日前整體移交給施工單位，目前周邊建築已簽約並逐步清拆。由於建築之間間距較密，清拆單位在拆除過程中才不慎損毀外牆。指揮部強調不存在暴力強拆的情況，又稱項目徵拆組將加快談判工作，並及時處理施工出現的問題。