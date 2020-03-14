假記者扮訪查實敲詐　涉款逾20萬人民幣

江蘇常州近日查獲假記者集團，冒充官媒到工廠假裝查訪，藉此敲詐勒索。經警方調查，18人被拘捕歸案，已經核實的案件共40多宗，涉案金額達20多萬元人民幣（約22.5萬港元）。

去年10月，武進區雪堰派出所接獲車廂廠負責人報案稱，3名自稱官媒記者前往工廠進行環評檢查，懷疑各人是假冒。警員前往廠區後發現介乎29至40歲的陳姓、王姓及周姓男子，駕駛車門上貼有「人民日報社」等字樣的車輛，證件上工作單位標註為「人民日報社市場報中國零距離欄目」。

警員其後將各人帶回派出所調查後，發現王某和周某均有犯案前科，其中王某於2013年涉犯故意傷害罪，被公安機關網上追逃。各人經警方盤問，陳某最後承認他們是以採訪為名暗示企業給好處，稱他們每個月都要向「上級」繳納平台費，卻拒絕供出上級身份。翌日下午，一名自稱是「領導」的陳某偉卻自行前往派出所，要求警方交代各人被捕原因。警方遂將陳某偉刑事拘留。

經查，4人均為南京紫悅雲文化傳媒有限公司的員工，他們與同黨散布在南京市各區的假冒記者，針對混凝土、攪拌站、水泥廠、新材料廠、沙石廠等，以採訪曝光作威脅敲詐勒索。經常州、南京兩地警方聯手，於去年12月底拘獲公司負責人張某等10人，之後經網上追逃再抓獲4人。