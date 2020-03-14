新冠肺炎：近2455萬張機票被退　總值271億人民幣

新冠肺炎疫情持續，內地航空業大受打擊。中國航空運輸協會統計數據顯示，截至上周一（2日）共辦理近2455萬張機票退票，總值271億元（人民幣，下同，約305億港元）。有不少網絡旅遊平台代為墊付有關退款，並傳出將讓員工放無薪假的消息。

網絡旅遊平台攜程CEO孫潔指，目前已墊支超過10億元（約11億港元）退款。攜程董事局主席梁建章表示，這是攜程成立以來，「虧得最多的一年，或者至少一個季度」。由於旅遊業復業仍遙遙無期，網傳消息稱，該公司已通知員工，安排員工「上三休二」輪休上班。

有消息稱，該公司又與員工簽署「待崗工作協議」，安排工作的時間按原工資標準計薪，未安排工作的時間不計薪，疫情好轉後，將恢復原有的工作時間和工資標準。攜程回應稱，主要針對業務量少的部門，並非全體員工強制執行。

民航局早前宣布，在1月底前購買民航局機票的旅客可自願選擇退票，不會收取任何手續費用。文化和旅遊部早前通報，要求各地暫停旅行業經營活動，內地旅行社或網上旅遊平台的旅遊產品亦需停售。