新冠肺炎：黃石市有條件解封　居民可外出禁閒聊

湖北省新冠肺炎疫情減緩，日前潛江市曾宣布解除封城措施，惟一日後撤回。黃石市政府周六（14日）發通告稱，由下周日（15日）凌晨零時起，居民可有條件出入小區，但必須佩戴口罩，並嚴禁相互串門、聚集聊天。

黃石市政府周五（13日）透過微信公號發通告，將分級分類調整城市社區、小區管控措施。除近14天內有新增確診病例的樓宇繼續實施封控外，其餘小區居民可在區內分時錯峰、有序活動。通告又稱，即日起單位上班及企業復工復產人員憑工作證（單位證明、非限制清單企業營業執照）和健康碼「綠碼」（社區健康監測證明），經關卡測溫後出入。

下周日凌晨零時起，小區居民亦可持「綠碼」，經關卡測溫後出入。近14天內無新增確診病例的小區，每戶隔天可安排一名家庭成員，按錯峰限時要求，外出採購必需生活物資。因患病急需就醫出行的居民，可持社區開出的一次性通行證，經測溫並登記後出入。居民如有其他情況需要出行，需由所在社區實行「點對點」審批出行。

據統計，截至周六凌晨零時，除武漢市外其餘各地已連續9日無新增確診病例。黃石市累計確診病例共1015宗，共38人死亡，當中940人已治愈出院。