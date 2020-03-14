18人非法買賣野生動物落網　涉逾2000萬人民幣

內地傳媒周六（14日）報道，湖南省漵浦縣森林公安局歷時6個月，於近日偵破一宗涉及18人的非法經營野生動物系列案，拘捕尚某明、田某燕等疑犯。調查橫跨8省17個縣市，相關野生動物非法交易金額逾2000萬元人民幣（逾2220萬港元）。

參與辦案的民警表示，漵浦縣森林公安局於去年10月10日，接到湖南省森林公安局指定辦理此案後，迅速趕赴湘西土家族苗族自治州龍山縣偵查。當局發現，家住龍山縣的尚某明從2017年1月至2019年4月，在重慶等周邊省市非法大量收購沒有合法來源的中華蟾蜍、王錦蛇、五步蛇、烏梢蛇、棕鼯鼠、豹貓、果子貍、中華竹鼠等10多種野生動物。

據指，尚某明利用其辦理的野生動物馴養繁殖許可證、經營許可證作掩飾，以網上轉帳支付貨款，並用大巴帶貨規避交易風險，出售給廣東、浙江、上海、山東等地區的下線獲利。當局估計，尚某明這段時間平均每月販售上萬隻野生動物。

涉案的18名疑犯已全部到案，當局亦扣押了一大批王錦蛇、烏梢蛇、五步蛇、中華竹鼠等活體和野生動物製品，繳獲用於交易的電腦和手機。案件於上周五（6日）移送漵浦縣人民檢察院作起訴，目前正進一步偵辦。