新冠肺炎：兒童患者肛拭子檢測發現　病毒反應最長51天

廣東廣州市婦女兒童醫療中心臨床研究團隊近日發表研究論文，指研究發現兒童確診病例中，肛門中病毒反應最長超過7周。這次研究結果為兒童感染新冠病毒的臨床診治提供了重要參考，有關論文周五（13日）已在學術期刊《Nature Medicine》發表。

論文總結分析了廣州市婦兒醫療中心，在新冠肺炎疫情發生初期，收治10宗年齡由2個月至15歲確診患兒的流行病學和臨床特徵。在臨床診療中，該院發現這些患兒呈現三大臨床特徵：一、肛拭子核酸檢測陽性較長時間存在、腸道排毒時間較長；二、在無症狀感染的情況下，CT（電腦掃描）較X光檢查更能發現肺炎特徵；三、兒童病例多為家庭聚集性發病，症狀為輕型、普通型甚至無症狀感染等。

該中心感染科主任徐翼稱，從臨床統計觀察，患兒咽拭子排毒時間最長超過2周，大部分3至5天會由陽性轉陰性，但肛拭子檢測呈病毒反應時間較長，其中一個病例51天後才由陽轉陰。不過論文也指出，暫未發現肛拭子的病毒是否具備復製能力，而這正是確認糞口傳播潛力必需的證據。

該中心副院長龔四堂指出，肛拭子核酸檢測跟咽拭子診斷價值一致，至於前者的傳播性是否相同以及傳播性有多強，則是該院接下來重點研究的方向。