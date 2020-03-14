新冠肺炎：武漢封城減疫情規模　少70萬人感染

新冠肺炎全球爆發，不少國家紛紛倣效中國在疫情爆發後對湖北武漢實施封城的措施。醫學平台「medRxiv」近日在網上發表中、美、英3國22位科學家聯合完成的研究，指武漢封城讓中國少70多萬人受感染。

該名為「中國COVID-19疫情爆發最初50天內傳播控制措施的作用」的研究指出，去年12月31日，武漢衞健委首次通報新冠肺炎病例，由於武漢擁有1100萬人口，又是中國中部最大的交通樞紐，為控制疫情，武漢於今年1月23日實施出行禁令，其後全國各地也陸續啟動了緊急應對措施。

研究團隊將今年中國的春節出行情況與前幾年進行比較及分析，結果得出，假如沒有武漢出行禁令或全國其他地區應急響應，由疫情爆發起計50天，武漢以外地區確診病例將高達74.4萬宗。但正因這些措施，內地將武漢以外地區報告的確診病例限制在約2.9萬宗，即較假如沒有干預的情況減少多達96%。

研究的結論是，武漢出行禁令和全國緊急響應推遲了疫情增長，並限制了疫情的規模。據估計，武漢封城將疫情擴散到其他城市的時間推遲了2.91天。而在武漢以外，提前採取出行限制措施的城市，在疫情爆發的第一周報告病例數目，亦較啟動控制措施較遲的城市少33.3%。