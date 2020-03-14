新冠肺炎︰台新增3宗確診病例　均有歐洲旅遊史

新冠肺炎持續蔓延，台灣的中央流行疫情指揮中心周六（14日）召開記者會，指揮官陳時中表示，台灣新增3宗確診病例，均有歐洲旅遊史，包括1名荷蘭籍男子和2名台灣男子。另陳時中表示，因應疫情升溫，台灣下周二（17日）起歐洲神根地區國家，以及英國、愛爾蘭和杜拜的旅遊警示提升至第三級，美國3個州份亦升至二級。

陳時中透露，第51宗病例為30多歲荷蘭籍副機師，他曾前往奧地利及荷蘭，上周二（10日）抵達台灣，翌日晚上出現呼吸困難、胸悶及全身倦怠等症狀，至周六確診，目前已住院隔離；第52宗病例則年約30多歲，曾經土耳其到瑞士，再轉巴士赴法國滑雪，周日（8日）回台，周四（12日）出現發燒、咳嗽等症狀，同樣周六確診，目前收治負壓隔離病房。

第53宗病例亦是一名年約30歲的台灣男子，曾前赴德國出差，上周五（6日）回台後，周三（11日）出現咳嗽有痰、喉嚨痛症狀，周六確診，正收治負壓隔離病房。目前，當局正追蹤新增病例的密切接觸者。

另外，陳時中表示，因應世衞早前宣布疫情趨勢符合全球大流行，提醒民眾如必須出境，應加強個人防護措施，回台後必須落實14天居家檢疫；除了已升至第三級的意大利外，台灣下周二起把其他歐洲神根地區國家，以及英國、愛爾蘭和杜拜的旅遊警示升到第三級，民眾應避免前往旅遊，回台後必須居家檢疫14天。另美國華盛頓州、紐約州、加州旅遊警示提升至二級，其他所有國家地區都提升為一級。