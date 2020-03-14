新冠肺炎︰在美申請檢測被拒　高燒華女回國治療

新冠肺炎在全球擴散，世界各國陸續加強防疫措施，惟美國一直被輿論批評反應緩慢。北京市政府周六（14日）通報一宗早前新增的境外輸入病例時，披露黎姓女病患長期定居美國，出現高燒等症狀後，在美3度申請核酸檢測均被拒，才冒險乘飛機返回北京治療，引起輿論熱議。

據通報，黎女在中國的戶籍地為重慶市，但她長期定居於美國麻省；她上月26至27日在美國參加公司會議後，其中一名與會同事確診感染。從本月1日起，黎女陸續出現咳嗽、腹瀉、肌肉痠痛等症狀，發燒最高達到39℃，便先後4次到當地醫院求診，惟即使胸片顯示肺炎影像，院方評估其症狀後仍未把她收治入院，且3度拒絕其核酸檢測的申請。

為作進一步診治，黎女與丈夫、兒子周四（12日）從洛杉磯機場出現，乘搭中國國航CA988航班返回北京，並於翌日抵達北京首都機場。乘務員證實，黎女登機後出現低血糖症狀，獲安排坐在隔離區；後因她在北京入境時主動申報有發燒等症狀，隨即被救護車送至定點醫院治療。經檢驗，黎女於周五（13日）確診，其丈夫及兒子均為疑似病例。

疾控部門提醒，中國境外居民如出現發燒等症狀，應及時在當地就診或採取居家觀察，避免出行，更不能採用國際長途旅行方式，於己於人極為不利，造成疾病擴散的風險極大。