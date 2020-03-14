新冠肺炎︰東莞推捕殺流浪犬有獎　廣州限居民遛狗時間

新冠肺炎疫情持續蔓延，除了野生動物外，內地多個省市一些屋苑更開始針對住戶飼養的寵物犬及流浪犬，引起輿論熱議。其中在廣東省，東莞有社區貼出告示鼓勵捕殺流浪狗，每殺1隻獎勵200元人民幣（約226港元）；另廣州有屋苑規定住戶遛狗時間，違規者的寵物犬將被即時捉走。

從網傳告示內容可見，東莞一社區不但規範了住戶養狗的規定，當中更提及鼓勵住戶捕殺流浪狗，每捕殺一隻，經治安隊核實後獎勵200元；告示引起住戶熱議，有市民擔心這樣的行為會讓小孩子不懂愛護動物，又批評做法不文明。另有住戶表示，他飼養的哈士奇早前走失，十分擔心被當作流浪犬處理掉。社區負責人事後承認告示不妥當，強調他們的初衷是想規範養狗，目前已撤下該告示。

另外，廣州有小區發出通知，養狗的住戶必須在每晚10時至翌晨6時內，才能帶狗下樓；為讓養狗的業主和租客遵守規定，小區門口還放置了一個大狗籠，並貼出公告，指違規的狗隻將被抓進狗籠。有住戶批評，即使在晚上遛狗，物管人員亦會拿着狗網一直尾隨。對此，小區負責人回應指，因長期有居民投訴狗主的不文明行為，才趁疫情期間整頓養狗亂象。