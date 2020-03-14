新冠肺炎：醫生反思防疫措施　遭訓斥「唱反調」

新冠肺炎疫情發生後，多名醫生因提出新見解而被當局批評。浙江大學醫學院第一醫院教授肖永紅上周四（5日）在英國醫學期刊《刺針》發表文章，反思內地防疫的不當之處，遭其所在的醫院和學校訓斥，批評他的文章與國家防疫唱反調，要求他消除「輿情影響」。

肖永紅提出5點分析：對天空、道路、車輛、人噴消毒液有害無益；沒有證據支持普通民眾戴外科口罩能有效防病；堵路封村沒有價值；人際之間的短時間社會接觸的傳染風險被誇大；沒有有效證據下，濫用抗病毒藥、抗生素、激素和中藥等。

對此事件，有網民表示憤怒，「訓完李文亮、艾芬，又訓肖永紅」、「始終不認自己錯」、「一場瘟疫竟然用來驗證領導的英明神武，可恥」。更有人直斥，覺得肖醫生說錯了，大可用專業去反駁他。現在搞出個『唱反調』的大帽子，到底是幾個意思？」。

不過，亦有人持相反意見，認為肖永紅所說之事「毫無證據」，指他只是以反思的名義去迎合歐美國家的想法。更有人指出，肖永紅早前鼓勵民眾戴口罩，現在卻在外國期刊說沒證據指戴口罩有效，「敢發聲的不一定是英雄」。