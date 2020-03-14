新冠肺炎：公務員隱瞞歐洲旅遊史　恐傳染全球4萬人

河南鄭州公務員郭偉鵬月初到歐洲出差，去過意大利、巴黎、米蘭等地，回國後確診，成為當地首宗境外輸入病例；近日更被揭隱瞞歐洲多國旅遊史，遭到網民批評「太自私」。有醫護人員在社群爆料指，估計他在國內外曾接觸約4萬人，恐有被傳染的高風險。

郭偉鵬是一名交通局執法人員，在本月1日從北京出境，前往阿聯酋阿布扎比，之後又輾轉意大利米蘭、法國巴黎等地，6日抵達北京，7日再從北京搭高鐵返回鄭州，其後數日如常上班，多次乘搭地鐵。同月10日，他被發現有境外旅遊史，警員上門將他送至二七區隔離中心，當日下午轉至鄭州市第二人民醫院接受檢測，翌日確診，為鄭州首宗境外輸入病例。

網傳影片所見，有人當面質疑郭偉鵬為何隱瞞出國史和不在北京自我隔離14日，他反駁入境時已如實填了申報表，「不回鄭州我回哪？」。目前，警方已立案調查事件。

有網民指出，郭偉鵬一共搭乘6個航班、1趟高鐵及1趟火車，估計密切接觸者已近4萬人，郭偉鵬何時開始帶原病已難以釐清，恐怕這4萬人都有被傳染的風險。鄭州市自2月4日起進行「封閉管理」；至3月11日郭偉鵬確診前，當地已連續19天無新增病例。