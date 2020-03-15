10省直部門遭點名通報　指肅清秦光榮流毒影響不力

據雲南省紀委監委官網消息，十屆雲南省委第九巡視情況反饋已於上周三（11日）全部完成。內媒報道，省委巡視組巡視的一個重點是肅清雲南省前省委書記秦光榮流毒影響情況，而被巡視的16個省直部門（單位）中，有10個因對肅清秦光榮等流毒不堅決、不徹底被通報點名。

據雲南省委統一部署，雲南省委10個巡視組於去年11月下旬日至今年1月上旬，分別對省人民防空辦公室、省信訪局等省直部門（單位）開展常規巡視，惟報道指，當中部分領導幹部缺乏政治敏銳性、敏感性，對肅清秦光榮等流毒不堅決、不徹底。

據內媒梳理，被通報點名的部門包括省總工會黨組、省文學藝術界聯合會黨組、省社會科學界聯合會黨組、省歸國華僑聯合會黨組、省體育局黨組、省統計局黨組、省供銷合作社聯合社黨組、省滇中引水工程建設管理局黨組、省滇中引水工程建設管理局黨組及省信訪局黨組。對此，雲南省委巡視組表示，要堅決肅清秦光榮流毒影響，着力修復淨化建設雲南政治生態。

現年69歲的秦光榮去年涉嫌嚴重違紀違法主動投案，於去年11月由四川成都市人民檢察院向成都市中級人民法院提起公訴。秦被指大搞權錢交易，違規干預和插手礦產資源轉讓，縱容親屬利用其職務影響謀取私利，與不法私營企業主沆瀣一氣等。