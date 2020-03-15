女子殺家暴夫因沙士疫情逃脫　卻因新冠肺炎疫情終落網

廣西河池市羅城縣在2003年沙士（非典型肺炎，SARS）疫情期間，發生一宗倫常命案，時齡37歲蘭姓女子不堪成姓丈夫長期家暴，慎而將他殺害並埋屍家中煤堆下，其後攜同8歲女兒一直潛逃。巧合的是，蘭婦上周二（10日）在新冠肺炎疫情防控期間，於福建漳州市平和縣落網。

據了解，蘭婦2003年1月殺死丈夫後，便帶女兒潛逃。案發兩個月後，有親戚到成男家中探訪，發現他家裏沒有人，並看到血漬，才報警求助，惟因當時處於非典疫情防控期，且報案時間距離案發時間較長，民警一直未能將其抓獲。至於蘭婦則逃到平和縣安厚鎮大徑村，後與該村一名黃姓村民同居，形成「事實婚姻」，雖沒領結婚證，但誕下一名女兒。

直至近日新冠肺炎疫情防控期間，羅城縣警方展開命案積案攻堅行動，通過訊息比對，在平和縣發現蘭婦的蹤迹，後與當地警方合作，於上周二下午1時許將已化名為「韋X媛」的蘭婦抓獲。

蘭婦平日與人為善，行事低調，給其他村民的印象是「挺老實的那一類，從沒和別人吵過架」。至於黃姓村民只是當地一名普通的農民，因家境一般，至40多歲仍沒找到伴，故即使蘭婦帶着女兒投靠，他仍願意接納蘭婦。

目前，平和縣警方已將蘭婦移交至羅城縣警方。經初步審訊，蘭婦對犯罪事實供認不諱，目前案件正在進一步偵辦中。