新冠肺炎：重症丈夫入ICU　妻23封信見證共同戰勝病魔

新冠肺炎疫情令患者不得不與家人分散，湖北洪湖市男子曾洋早前染病後，便一直留在醫院深切治療部（ICU）治療。曾妻舒倩及後雖然同樣確診，但她選擇隱瞞；又先後寫了23封信鼓勵丈夫戰勝病魔。最終，二人近日雙雙康復出院，該些信也成了二人患難期間最美的見證。

1月下旬，曾洋便因重症入院，當時他雙肺已經全白，血氧飽和度只有60%，隨時都有可能去世。至2月1日，他被確診感染新冠肺炎。雖然消息晴天霹靂，但樂觀的舒倩持續鼓勵丈夫，因ICU病房不能使用手機，從未為丈夫寫信的她遂決定親筆寫信懇請醫護人員帶給丈夫看，即使隔離觀察期間亦不能打斷。

那段時間，曾洋每天最期待、最開心的事情就是讀妻子的來信，而信中內容亦很樸實，主要是告訴他家中兩老及孩子們都很好，安慰他不用害怕，要勇敢戰勝病魔。然而2月7日，舒倩也被證實受感染，為了不讓丈夫發現自己住院，她在隔離治療前趕緊一口氣寫下4封信，並編上了先後序號委託醫護人員每天轉交丈夫一封。

曾洋看到序號後，也感覺到情況不對，再三追問醫生下始得知妻子也已感染住院。此後，再也沒收到妻子來信的曾洋把前後23封信反覆地看，成為他在ICU與病魔抗爭的力量。

最終，夫妻二人的病情迅速好轉，更在本月1日同一天康復出院，被安排在不同的隔離點進行14天的醫學觀察。曾洋近日向內媒表示，在從感染進ICU到出院，妻子一直是他最有力的後盾，他會一直珍藏這些信件，因這是妻子寫給他最感動的情書。