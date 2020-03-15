新冠肺炎：伊朗輾轉回國　首宗境外輸入病例被立案調查

寧夏中衞市中寧縣公安局上周六（14日）通報，中寧縣確診患者丁某某於上月下旬自伊朗回國，為國內首宗境外輸入病例。經查，丁某某入境時涉嫌違反《中華人民共和國刑法》等規定，並以涉嫌妨害國境衞生檢疫罪予以立案調查。有網民批評通報未有具體說明情況，擔憂受感染。

不過內媒記者翻查上月的通告，顯示23歲的丁某某於上月26日確診，返程時有戴口罩。丁某於去年10月到伊朗從事翻譯工作，至今年2月19日從伊朗機場乘坐SU513航班抵達莫斯科機場，期間戴上N95口罩。至2月20日，他從莫斯科機場乘坐SU206次航班前往上海浦東國際機場，其後乘坐出租車到達上海和頤至格酒店入住。

至22日，他乘坐網約車到上海火車站，乘坐Z216次列車於翌日到達蘭州火車站，在火車上除用餐外一直佩戴一次性口罩。他其後從蘭州轉乘K9664列車到達中衞，期間全程佩戴一次性口罩。他抵達後，由中衞火車站檢疫檢查站將其送往中衞大酒店隔離。至25日，醫護人員監測時發現丁某精神狀態不佳，有咳嗽症狀，體溫35.6℃，隨即送院就診，並於翌日確診。