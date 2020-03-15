新冠肺炎：新指引推行公筷公匙　堂食餐枱逾1米距離

因應新冠肺炎疫情防控工作，北京市商務局上周六（14日）制訂最新的餐飲服務指引，要求食客在餐廳堂食時，不能面對面吃飯，餐枱距離在1米以上，並在固定的桌椅上標記非就餐座位，推行公筷公匙防疫。

指引規定，市內餐飲企業及門店、單位食堂、網絡餐飲服務第三方平台等餐飲服務單位，要求餐廳在候餐區、取餐區等區域劃分1米線。餐廳需控制排隊就餐人流密度，安排專門的店員測量食客體溫，體溫正常的食客才能進入餐廳。

指引指出，堂食需分時段進行，餐廳需提供「一菜一公筷、一湯一公匙」或「一人一公筷、一人一公匙」，同行食客只能並排而坐。餐廳亦要加強對桌面、門把手、水龍頭、走廊等地方清潔消毒。

北京住建委周日（15日）發布消息稱，市內屋苑禁止民眾隨意出入，惟目前不少企業開始復工，遂修改相關規定。市住建委規定每個租賃企業在每個屋苑，只能向有關部門上報一名房屋中介，每日不能超過兩次帶客戶入屋苑，每次只能帶一人進入。