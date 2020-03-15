新冠肺炎：商家趁疫漲價　中消協收逾18萬宗投訴

中國消費者協會周日（15日）公布最新數據，顯示1月20日至2月29日涉疫情消費投訴共超過18宗，價格問題佔45.08%，有商家以高價搭售口罩、酒精、消毒液等防護用品與其他物品，限制消費者選擇。報告又指，約6成受訪者對當前消費環境感放心，惟僅3成受訪者對維權結果表示滿意。

以投訴性質而言，逾8.1萬宗涉及價格，佔45.08%，另有2.1萬宗涉質量問題，1萬宗與售後服務問題有關。如按商品和服務類別，涉及口罩類投訴近8萬宗，佔43.86%；另有約1.5萬宗蔬菜糧油類投訴，佔8.31%。中消協指，由於疫情加上春節假期，物流、原材料、人工等成本上升，導致部分物價正常上漲，但與此同時，部分商家趁疫漲價，牟取暴利，破壞市場秩序，損害消費者權益。

此外，中消協於今年2月底至3月初進行消費維權認知及行為調查活動，最終獲取6502個有效樣本。結果顯示，從消費環境感知來看，約6成受訪者對當前消費環境表示放心，但所購商品或服務「品質不如意」成為困擾受訪者的最主要問題，服務「打折」和商家收錢後不知所終則是預付卡消費的最大隱患。

從消費水平與消費信心來看，近半數的受訪者對當前生活水平表示「比較滿意」或「非常滿意」，對未來一年消費總體充滿信心。