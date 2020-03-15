無錫警方破有害減肥產品案　涉額超過1000萬人民幣

周日（15日）為國際消費者權益日，無錫警方同日公布搗破一宗特大銷售有毒、有害減肥產品案，拘捕11名疑犯，查獲逾1萬粒有毒有害成品，涉案金額超過1000萬元（人民幣，下同，約1109萬港元）。

案件始於2019年7月，家住錫山區東亭街道的李女士報案，指服用了一種網購的減肥產品，體重不減反增，與宣傳的效果大相徑庭，且經常出現厭食、吐瀉等現象。警方發現該款減肥產品屬無生產日期、無質量合格證、無生產廠家的三無產品。無錫市、錫山區兩級食藥環偵部門聯合成立專案組，經檢測，發現該減肥產品主要成分為西布曲明，屬國家明令禁止的藥品非法添加物。

專案組其後查明一個涉及多個省份的有毒有害食品生產、商標貼牌、網絡銷售鏈條，成功鎖定以王某娟、田某某、肖某敏為核心的製售假團伙。警方隨即抓獲30歲的女子王某娟，她是該產品的河南鄭州地區總經銷。

專案組先後赴河南、山東、廣東、江蘇、湖南等多省市開展集中收網行動，一舉抓獲11名疑犯，查封4處倉庫及1萬餘粒假冒減肥產品。目前，此案還在調查中。