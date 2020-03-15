新冠肺炎：台新增6宗確診　少年遊希臘感染全班停課

台灣的中央流行疫情指揮中心周日（15日）召開記者會，指揮官陳時中公布新增6宗從境外輸入病例，患者均曾到泰國、土耳其等外國旅遊，返台後出現發燒等症狀，目前正入住隔離病房治療。其中一名10多歲的男學生與家人遊希臘，返台後確診，其就讀班級需停課，全校消毒。台媒稱，是台灣首個需停課的班級。

6名確診患者曾分別到泰國、日本北海道、埃及、土耳其和西班牙等地旅遊或求學，近日返回台灣後，出現喉嚨癢、腹瀉、發燒等症狀，入院治療檢測後確診。有關部門正調查患者同團旅客、同住家人和同機乘客等接觸者名單。

陳時中表示，來自北部的10多歲少年，在本月5日旅遊後返台，自上周四（12日）出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀，翌日求醫，隨後確診感染。台灣的教育部國教署署長彭富源表示，其所在班級需停課。

會上提及，台灣將提高對埃及旅遊建議提升至「二級警示」，提醒民眾至當地應採取加強防護措施；自當地入境的民眾需進行14日居家隔離。