新冠肺炎：入境進京人員明日起隔離14天　費用自理

世界衞生組織日前宣布新冠肺炎已成全球大流行，多地均出現病例且情況嚴峻。北京市政府周日（15日）就疫情防控工作舉行發布會，為加強境外輸入疫情防控的有關措施，副秘書長陳蓓宣布周一（16日）起，所有無症狀入境進京人員，均應轉送至集中觀察點隔離14天，一切費用自理。

陳蓓表示，世衞宣布疫情已具全球大流行特徵，境外輸入已成為本市疫情防控的主要風險，境外輸入病例已經成為本市新增確診病例的主體；有部分入境人員抵京時並無症狀，惟數日後才出現病徵並驗出確診。為防止家庭聚集性感染和社區疫情擴散，周一起所有入境人員，原則上均應轉送至集中觀察點，由醫護和工作人員定期開展健康監測。

此外，北京首都機場同日實施最新政策，所有國際及地區航班入境，均需停靠機場的處置專區。入境旅客需經海關進行檢疫排查，非中轉旅客在專屬的休息區，由專車接送至接駁區；而中轉旅客在手續後，由專車送至後續航班登機；而次日離港的中轉旅客，由「北京市社區防控組」送至有關政府部門，次日再送至機場指定櫃台，安排專人引導完成登機流程。