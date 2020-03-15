新冠肺炎：澳洲5人病歿　南澳省宣布衞生緊急狀態

澳洲的新冠肺炎確診數持續上升，全國截至周日（15日）下午有298人染疫，死亡人數由3人增至5人；最新的病歿者是悉尼兩名分別77歲及90歲的女患者。

新南威爾士省衞生部門指，77歲死者來自昆士蘭省，她上周五（13日）由該省乘飛機到悉尼，她的健康一直有問題，當時情況轉差，上周六（14日）病逝。90歲的死者則於同日在悉尼一間護老院離世，並確診感染新冠肺炎。

澳洲目前疫情最嚴重的是新南威爾士省，有134人染疫，其次是維多利亞省的57宗、昆士蘭省的61宗、南澳省則有20宗、西澳省有18人中招、塔斯馬尼亞則有6例、北領地及首地領地各有1宗。

南澳省周日再多一人確診，患者是最近從美國回來的66歲女子，省長馬紹雲（Steven Marshall）因應疫情，同日宣布該省進入公共衞生緊急狀態，授予衞生官員更大權力抗疫，採取所有必要措施保護民眾。他強調，省內的確診個案均是由海外或其他省輸入，以及被曾經外遊的親屬傳染，暫時無證據顯示該省出現社區傳播，疫情風險比其他地區較低。

有專家警告，若政府及民眾不採取任何措施，國內病例將於6日內翻倍，並指出抗疫要果斷，保持雙手乾淨及配合社交距離措施。