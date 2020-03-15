新冠肺炎：歲半女童餓死家中　傳出屍臭才揭發

新冠肺炎疫情下，湖北孝感市一名歲半女童上周六（14日）被揭餓死家中多日，直至傳出屍臭才發現，警方事後帶走女童的母親立案調查。有鄰居透露，女童母親脾氣暴燥及有精神問題，曾多次看到她向人揮舞棍棒，並揚言要襲擊對方。但孝感市政府周日（15日）回應指，女童母親沒有精神病紀錄，強調配送物資充足。

事發於高新區理絲社區，警員及社區職員於上周五（13日）上門派發物資時，在女童的住所門口聞到異味，於是聯絡派出所。因女童的29歲鄧姓母親情緒激動，擔心她可能跳樓，警員沒有強行開門。警員翌日帶同鄧女的親人往上址勸諭開門，但對方拒絕，只好強行破門進入，在屋內發現一具女童遺體。

鄰居透露，鄧女於上周五在樓下購買蛋糕時因身上不夠錢，與店主的兒子發生爭執，被對方毆打。有鄰居指，曾打算把孫子的舊衣物送予鄧女的女兒，但鄧女捉住她的手不放，並出手打她。另有鄰居表示，鄧女的丈夫幾年前遇車禍去世，她改嫁後再離婚，與患軟骨症女兒相依為命。疫情期間，身穿防護服的工作人員曾上門向鄧女派發物資，但她拒絕讓對方入內。

事件掀起輿論關注，有網民質疑一名精神異常者為何可以獨自撫養未成年人。孝感市政府新聞辦公室指，目前未發現鄧女有精神病紀錄，她的家中有大米、奶粉、蔬菜、水果等食物，屋內供水供電正常，詳細情況需進一步調查。

國務院聯防聯控機制在上周六晚印發《因新冠肺炎疫情影響造成監護缺失兒童救助保護工作方案》，明確表示父母或監護人確認感染、疑似感染或需隔離時，未能撫養和監護兒童時，有關部門要及時報告，由區委員會臨時照料，或委託監護、指定由專人照料。