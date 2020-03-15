被爆不倫戀　台民眾黨團女助理引用《愛的迫降》台詞回應

台灣的民眾黨團女助理蔡宜芳日前被爆與同黨中央委員張益贍發展不倫戀，事隔多日，蔡宜芳周日（15日）首度發聲，在Facebook引用熱爆韓劇《愛的迫降》台詞回應，同時否認「認愛」一事，為逾越朋友分際，造成家人困擾而抱歉，又表示會請假1個月反省。

蔡宜芳在文中表示，因與友人相處過度親近，逾越朋友之間應有分際，造成家人困擾，深感抱歉。未來謹守朋友分際，也感謝這幾天媒體與朋友們的關心與提醒。但因部分媒體和網絡評論的誤解，導致呈現方式的扭曲，自己還是希望能夠有澄清的機會，沒有發生的事就是沒有發生，但自己也能理解「信者恆信，不信者也恆不信」，也絕無「認愛」一說。

蔡宜芳還引用韓劇《愛的迫降》台詞表心境，「你以為要有縫隙才能釘上釘子嗎？只要釘上釘子就會產生縫隙了。這裡就是釘上釘子的地方，就算沒有證據，照樣能讓你背負罪名，你懂了嗎？」依照劇情，蔡宜芳此話是暗指自己被有色眼光看待，被外界未審先判。亦有網民坦言未能理解她的表達用意。

民眾黨立委蔡壁如日前受訪時指，蔡宜芳曾向她爆喊承認不倫戀，如今她否認曾認愛。蔡宜芳已被民眾黨處以停止黨權1年，未來1年不得選舉黨代表，亦不得擔任黨職。