新冠肺炎：美國入境女子確診　登機前曾食退燒藥

新冠肺炎疫情已成世界大流行，境外輸入病例成防控關鍵。北京在上周五（13日）新增一宗來自美國的境外輸入病例，中國國航周日（15日）回應，該名女患者在登機前曾進食退燒藥，並在空中4次量體溫時均呈正常，惟當事人在航班即將降落前才供認上述情況。

國航產品服務部總經理、國航海外疫情防控組成員張允表示，該名旅客上周四（12日）乘搭CA988航班從洛杉磯飛往北京，乘坐40B的座位。她在登機量體溫時沒有異常，在飛機起飛數小時後，她向空服員表示感到憋氣、乏力、臉部發麻，並聲稱沒有同行者，上機前未有服用藥品，但一周前有短暫的發燒史。

空服員事後將她調整至客艙右後部留觀隔離區就坐，並實施隔離處置程序，要求她全程佩戴口罩；其後再為她4次量體溫時，均在攝氏37度以下。至上周五凌晨4時許左右，在航班抵達前2小時，旅客才表示在美國任職的公司有人受感染，自己坦承登機前已出現發燒並進食退燒藥，而丈夫和孩子也同機旅行。

空服員才立即將情況報告機長，並將其家人一同安排在隔離區。國航運控中心接到報告後，立刻通知相關部門並啟動聯防聯控機制，在飛機落地前做好所有準備工作。航程中，乘務組按要求對所有旅客實施了兩次機上測溫，沒有發現體溫超標旅客。