遊客長期踩踏陵塚終現小徑　網民：世間本無路

遊歷文化古蹟，理應尊重守規矩。惟陝西西安竇皇后的陵塚，本來禁止遊客攀爬，卻有人懶理勸告，三番四次爬上陵塚上方，將墓上小草踩於腳下，生生走出一條小路。有網民見後提出魯迅在《故鄉》中的警句：「世間本無路，走的人多了，也就成了路」。

竇皇后陵是全國第七批重點文物保護單位。網傳影片所見，陵塚設立提示牌，「遵守傳統禮俗，請勿攀爬陵塚」，但側邊卻有一條清晰可見的小路，明顯是經長年累月踐踏而成。而小路通往的陵塚上方，則有大批遊客放風箏、遛狗、野餐，周圍垃圾遍地，無人清理。有居民指出，當今年輕人不尊重傳統文化習俗，忽略應有禮節，肆意將陵塚當成遊樂園。

西安是世界歷史文化名城，多個古王朝曾於此地建都，不少王孫貴族逝世後亦埋葬於此。竇皇后是西漢文帝劉恒之妻、漢景帝劉啟生母，名「猗」，諡號為「孝文皇后」。文帝死後，竇皇后被尊為皇太后，由於她尊崇黃老之術，是西漢初年道家「無為而治」的忠實執行者及維護者。她要求漢景帝與竇氏宗族都必須學習黃老學說，令景帝至武帝初期的儒家學者都無法得到重用。