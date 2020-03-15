告上海迪士尼損害消費者權益　大學女生獲獎

周日（15日）是國際消費者權益日，中國消費者協會（下稱「中消協」）將「啄木鳥獎」授予華東政法大學學生王潔瑩，以表彰她為廣大消費者爭取合法權益的行為。王潔瑩對獲獎表示高興，認為公民的維權意識提高，才能夠真正促進法治和社會的進步。

內媒報道，王潔瑩獲獎的原因是早前攜帶零食進入上海迪士尼樂園時，被園方工作人員翻包檢查，令她不滿遂向法院提起訴訟，要求認定園方禁止遊客攜帶食品入園的格式條款無效，並賠償損失；雙方最終庭前和解，園方向她賠償50元人民幣（約56港元），並宣布優化入園規定。

中消協消息稱，在王潔瑩的堅持不懈，以及社會各方和輿論的持續關注和強烈要求下，上海迪士尼最終作出改變，允許遊客攜帶自己食用的食物進入樂園，並劃定專門的野餐區域，同時表示將進一步優化安檢流程，盡可能降低安全檢查對遊客體驗的影響。此事件引起社會強烈反響，人們認為當今社會就需要有這樣的堅持精神，依靠法律武器維護自身的合法權益。

內媒發布王潔瑩的得獎感言片段，她表示在維權結束後，網民有正反兩面意見，有人認為此舉維護了消費者的權益，亦有人認為侵犯了市場秩序及經營者的自主權，她回應這是可以同時存在的，當初只為堅持做自己認為對的事。她認為，此事的成果及意義在於促使公民維權意識提高，有助法治和社會的進步；她指出，維權是維護個人和群體的合法權益，不論何種身份及職業，只要權益受侵害，便可透過合法、合理的途徑去解決。

據悉，為鼓勵消費者主動行使監督權、勇於揭露行業亂象，中消協去年首次設立並頒發「啄木鳥獎」，鼓勵消費者能夠更加積極主動地參與到建設和守護美好消費環境。