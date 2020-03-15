武漢大學教授寧津生逝世　終年88歲

中國著名大地測量專家、中國工程院土木、水利與建築工程學院士、武漢大學教授寧津生，周日（15日）在武漢逝世，終年88歲。內媒報道，寧津生長期從事大地測量工作，成果顯著，被譽為「大地之星」。

資料顯示，寧津生上世紀30年代出生於天津，安徽省安慶市桐城縣人。他於1956年畢業於同濟大學，其後在武漢測量製圖學院（後更名為武漢測繪科技大學，2000年與原武漢大學、武漢水利電力大學合併組建新的武漢大學）任職，他曾任武漢測繪科技大學副校長、校長，教育部高等學校測繪學科教學指導委員會主任，中國測繪學會測繪教育工作委員會主任。1995年當選為中國工程院院士。

上世紀90年代，測繪學科及行業長期不被社會所了解，不少新生要求轉專業，寧津生便於1996年提倡「五院士共上一門課」，挽留轉專業的學生，得到其他院士的積極響應。翌年，這門名為「測繪學概論」的課程開課，吸引測繪專業的學生，還有慕名而來的其他專業的學生。直至去年，這個上課模式仍持續進行，更有其他院士、博士生加入，甚至形成「六院士同上一門課」的豪華師資陣容。